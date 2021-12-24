Türkiye Hakan ve Züleyha’nın aşkını izledi!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, Fikret, Betül'ün şirketi dolandırdığını öğrenip ilişkisini sonlandırırken, Hakan, Züleyha'yı vuran ismin hala dışarıda olduğunu düşünüp araştırmaya koyuldu. Sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 118'inci bölümü #GizliHesaplar etiketiyle gündem oldu.
HAKAN VE ZÜLEYHA AŞKI DOLUDİZGİN!
Hakan ve Züleyha basın toplantısında evleneceklerini açıklayınca sorular peş peşe geldi. Meraklı bakışların hedefi haline gelen Züleyha ve Hakan aşklarını dolu dizgin yaşarken, Fikret şehir kulübünde Betül'le evleneceği tarihi açıklayacağını söyleyerek herkesi yemeğe davet etti. Hakan'dan da geceye katılmasını isteyerek ona zeytin dalı uzattı.
HAMİNNE KİMSEYİ İNANDIRAMADI
Betül'ün itmesi sonucu yere düşüp başını vuran Haminne gözünü açtığında karşısında Şermin'i gördü. Korkuya kapılan Haminne iyileşti ama Betül ve Şermin'in yaptıklarını unutmadı. Haminne, Betül'ün kendisini ittiğini söylese de kimseyi inandıramadı.
FİKRET NİŞANI ATTI
Züleyha tapu müdürlüğüne gidip 190 dönüm arazisinin satıldığını öğrendi. Satışı yapan kişinin Betül olduğunu öğrenince dehşete düştü. Konuyu önce Lütfiye'ye, sonra Fikret'e açan Züleyha, Betül'ün Demir'den aldığı vekaletle arazileri satışa çıkarıp parayı da zimmetine geçirdiğini söyledi. Fikret bir hışım Betül'ün yanına gidip yüzüğü atarken, Betül ne olduğunu anlayamadı.
HAKAN VE SAVCI KAVGAYA TUTUŞTU
Hakan savcıyla kavgaya tutuştu. Abdülkadir engel olmaya çalışsa da Hakan fevri davranışından vazgeçmedi. Züleyha'ya kurşun sıkanın Mahmut olduğuna inanmayan Hakan'ın savcıya olan öfkesinin sebebi ise merak konusu oldu.
Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümleriyle Perşembe akşamları atv'de!