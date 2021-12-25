Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Haldun Demirhisar’dan açıklama geldi!

Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAMIŞTI
Genç şarkıcı, mekan çıkışı patlayan flaşlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Demirhisar ise kendisini görüntüleyen muhabirlere zafer işareti yaptı.
"HER YAN YANA GELENİ SEVGİLİ YAPMAYIN"
Demirhisar'dan bugün açıklama geldi. Ünlü iş insanı, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz."
"OĞLUMUN ARKADAŞI..."
Ayrıca Demirhisar, "Aleyna benim canımın içi, oğlumun arkadaşı. Benim de arkadaşım. Bu görüşmelerin sonucunu magazin sayfalarında değil kültür ve sanatta görelim." ifadelerini kullandı.