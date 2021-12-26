Fatih Ürek’e büyük şok! Mahkeme kararını verdi

Ünlü sanatçı bu karara da itiraz etti. Dosya, Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da, Bölge Adliye Mahkemesi kararının yerinde olduğuna hükmetti. Mühürdar'ın avukatı Gökhan Alpertunga "Bu karar sahne ve performans sanatçıları açısından emsal niteliğindedir" dedi.