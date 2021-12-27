Işın Karaca Aleyna Tilki’ye tepki gösterdi! Işın Karaca’dan Aleyna Tilki’ye: Utançtan içim çekiliyor!

Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düştü.

"HER YAN YANA GELENİ SEVGİLİ YAPMAYIN"

Demirhisar'dan geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklama geldi. Ünlü iş insanı, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz."