Gerçekler ortaya çıktı!

26.Bölümde Neler Oldu?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşmasıyla ortalık karıştı. Herkes Adnan'ın sağlığı için endişelendi. Ferit ve Ayşe, Adnan'ın doktor kontrolünde olması için ellerinden geleni yapsa da Adnan'ı bir türlü ikna edemediler. Yaman'la görüşen Adnan, Yaman'ın restine karşılık verdi ve durmayacağını, her şeyi açıklayacağını söyledi. İkili arasında ipler iyice gerildi.