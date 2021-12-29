Alina Boz paylaştı hayranları beğeni yağdırdı! İşte Alina Boz’un hayatındaki ’Kubi’

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Alina Boz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Uzun süredir Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, son olarak Maraşlı dizisinin Mahur'u olarak Atv ekranlarında boy göstermişti.
"ADI 'KUBİ' KALDI"
Boz dizideki partneri Kubilay Aka ile buldukları ve sahiplendiği kedisini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Tanıştırayım, 'Kubi'. 'Aşk 101' çekimlerinde Kubilay Aka ile yaralı bulduk. Büyüdü, iyileşti. Adı da 'Kubi' kaldı" notunu düştü.
23 yaşındaki Alina Boz'un kedisiyle verdiği ev pozu büyük ilgi gördü.
Daha önce dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu dile getiren ünlü ismin, doğal hali de dikkatlerden kaçmadı.