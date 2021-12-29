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Giriş Tarihi: 29.12.2021 11:07

Alina Boz paylaştı hayranları beğeni yağdırdı! İşte Alina Boz'un hayatındaki 'Kubi'

Alina Boz paylaştı hayranları beğeni yağdırdı! İşte Alina Boz’un hayatındaki ’Kubi’

Son olarak Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur olarak izlediğimiz Alina Boz, yer aldığı Aşk 101 dizisi ile de ününe ün kattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Alina Boz son dönemde ekranların aranılan isimlerinden olmayı başardı. Sosyal medyada da ilgi ile takip edilen Alina Boz'un paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Alina Boz son olarak yaptığı paylaşımda takipçileri ile hayatındaki 'Kubi' yi tanıştırdı.

'Paramparça' dizisiyle şöhreti yakalayan Alina Boz, gerek özel hayatı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Uzun süredir Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithatcan Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, son olarak Maraşlı dizisinin Mahur'u olarak Atv ekranlarında boy göstermişti.

Aşk 101 dizisinde de rol alan Alina Boz'un partneri ise yakışıklı oyuncu Kubilay Aka idi.

"ADI 'KUBİ' KALDI"
Boz dizideki partneri Kubilay Aka ile buldukları ve sahiplendiği kedisini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Tanıştırayım, 'Kubi'. 'Aşk 101' çekimlerinde Kubilay Aka ile yaralı bulduk. Büyüdü, iyileşti. Adı da 'Kubi' kaldı" notunu düştü.

23 yaşındaki Alina Boz'un kedisiyle verdiği ev pozu büyük ilgi gördü.

Daha önce dışarıdan bakıldığında soğuk biri gibi durduğunu dile getiren ünlü ismin, doğal hali de dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada 4.3 milyon kişinin takip ettiği genç oyuncunun özellikle spora düşkünlüğü dikkat çekerken, egzersiz yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmeyen Alina Boz'un fit hali övgüleri topluyor.

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Alina Boz paylaştı hayranları beğeni yağdırdı! İşte Alina Boz'un hayatındaki 'Kubi'
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