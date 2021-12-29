Alina Boz paylaştı hayranları beğeni yağdırdı! İşte Alina Boz’un hayatındaki ’Kubi’

"ADI 'KUBİ' KALDI"

Boz dizideki partneri Kubilay Aka ile buldukları ve sahiplendiği kedisini takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına; "Tanıştırayım, 'Kubi'. 'Aşk 101' çekimlerinde Kubilay Aka ile yaralı bulduk. Büyüdü, iyileşti. Adı da 'Kubi' kaldı" notunu düştü.