Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

"DURMAYACAĞIMI O DA BİLİYOR"

Karahan, "Eşiniz size 'Pelin biraz dinlen, çalışma' diyor mu?" sorusuna, "Çocuklarımı, evimi ihmal etmeyeceğimi biliyor. O yüzden çok karışmıyor. Bir ara 'Biraz dinlen ama güzel bir iş geldi mi hiç durma' dedi. Durmam zaten o da biliyor" yanıtını verdi.