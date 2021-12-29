Güzel oyuncu Pelin Karahan’dan üçüncü çocuk açıklaması!

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Moda tasarımcısı ile buluştuğunu belirten Karahan, geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet ile gündeme gelmişti.
"BİZ FARKLI YORUMLADIK"
Aynı kıyafeti daha önce Sinem Kobal'ın giydiği hatırlatılan Karahan, "Ona da çok yakışmış. Biz daha farklı yorumladık" dedi.
Karahan, "Bir davette sizinle aynı kıyafeti giyen kişilerle karşılaşsanız tepkiniz ne olur?" şeklindeki soruya "Alırım yanıma kızları, 'Hadi gelin birlikte poz verelim' derim. Böyle daha sempatik olur. Tatlı tesadüfler bunlar" diye yanıt verdi.
"DURMAYACAĞIMI O DA BİLİYOR"
Karahan, "Eşiniz size 'Pelin biraz dinlen, çalışma' diyor mu?" sorusuna, "Çocuklarımı, evimi ihmal etmeyeceğimi biliyor. O yüzden çok karışmıyor. Bir ara 'Biraz dinlen ama güzel bir iş geldi mi hiç durma' dedi. Durmam zaten o da biliyor" yanıtını verdi.
"ÜÇÜNCÜ ÇOCUK AKLIMIZDA YOK"
İki erkek çocuğu olan oyuncu, üçüncü çocuğu düşünmediğini söyledi: Aklımızda yok. Allah isteyene versin. Benim iki tane sağlıklı evladım var.
"NE ARA BÜYÜDÜN SEN"
Bedri Güntay-Pelin Karahan çiftinin büyük oğlu Ali Demir, yedi başına bastı. Güzel oyuncu, oğlunun doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı karelerle kutladı.