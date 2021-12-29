‘Rengarenk olmayı seviyorum’

OYUNCU Merve Boluğur
, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yeni imajı vampire benzetilen Boluğur, takip ettiği dünyaca ünlü starların da bu tip makyajlar yaptırdığını belirtip şöyle konuştu: "Ben böyle farklı makyajları çok seviyorum. Yurt dışında bunun çok örneği var; Lady Gaga
, Rihanna
hep böyle yenilik katıyorlar hayatlarına işleriyle bağlantılı olarak. Ben de seviyorum insanların karşısına rengarenk, yeni bir Merve olarak çıkmayı." "Beni yakında sahnelerde göreceksiniz" diyen oyuncu, işletmeci sevgilisi Erkan Şen
'le ilgili de "Bana gerçekten çok değer veren bir adam. Mutluyum, mutluluğum daim olsun, katlanarak artsın" dedi.