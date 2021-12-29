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Giriş Tarihi: 29.12.2021

‘Sevgilim değil arkadaşım o’

‘Sevgilim değil arkadaşım o’
ÜNLÜ model Ece Sükan, Kuruçeşme'de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Sükan yanındaki erkekle ilgili, "Yakın arkadaşım. Paris'te yaşıyor. Takı tasarımcısı" dedi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Sükan, "Kendimle olmayı seviyorum. Herkes ister hayatında bir şeyler paylaşacağı bir insanın olmasını. Olması gereken zamanda, olması gereken kişiyle aşk yaşanacağına inanıyorum" dedi. Sükan, eski sevgilisi Uğur Güven'le hâlha görüştüğünü de söyledi: "Arada gerçek sevgi olduğu zaman ilişki bittiğinde bile o sevgiyi başka şeye dönüştürebiliyorsun."
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‘Sevgilim değil arkadaşım o’
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