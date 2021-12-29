OYUNCU Pelin Karahan
, önceki gün Nişantaşı
'nda görüntülendi. Moda tasarımcısı ile buluştuğunu belirten Karahan, geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet ile gündeme gelmişti. Aynı kıyafeti daha önce Sinem Kobal
'ın giydiği hatırlatılan Karahan, "Ona da çok yakışmış. Biz daha farklı yorumladık" dedi. Karahan, "Bir davette sizinle aynı kıyafeti giyen kişilerle karşılaşsanız tepkiniz ne olur?" şeklindeki soruya "Alırım yanıma kızları, 'Hadi gelin birlikte poz verelim' derim. Böyle daha sempatik olur. Tatlı tesadüfler bunlar" diye yanıt verdi.