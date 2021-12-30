2. kez korona olan Enis Arıkan ’öldü’ haberlerine isyan etti!

"BU NASIL HABER!"

Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.