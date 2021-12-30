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Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:15 Son Güncelleme: 30.12.2021 16:22

2. kez korona olan Enis Arıkan 'öldü' haberlerine isyan etti!

2. kez korona olan Enis Arıkan ’öldü’ haberlerine isyan etti!

Son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren sevilen oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz günlerde 2. kez koronaya yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Yeni yıl öncesi evinde arkadaşlarıyla kutlama yapacakken korona olduğunu öğrenen Enis Arıkan yılbaşına yalnız girecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti. Enis Arıkan bir üzüntü de gördüğü haberle yaşadı. Evinde karantinada olan sempatik oyuncu, sosyal medyada kendisi hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan Enis Arıkan sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Son olarak Camdaki Kız dizisinde boy gösteren sevilen oyuncu Enis Arıkan, geçtiğimiz günlerde 2. kez koronaya yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Arıkan, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yeni yıl öncesi evinde arkadaşlarıyla kutlama yapacakken korona olduğunu öğrenen Enis Arıkan yılbaşına yalnız girecek olmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.

"BU NASIL HABER!"

Ünlü oyuncu, evinde tedavisini sürdürürken kendisi hakkında çıkan 'ölüm' haberlerine isyan etti. Arıkan, "Allah sizi kahretmesin ne diyeyim. Kahretsin bile diyemedim. Bedduadan o kadar korkarım ki. Bu nasıl haber! Bir de tabut başına Ezgi'yi koymuşunuz ağlarken. Anam, bacım görse ne hisseder" dedi.

"AŞI OLMANIN EKMEĞİNİ YİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz ağustos ayında koronavirüsü atlayan Enis Arıkan, "Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum" şeklinde konuşmuştu.

"KÖTÜYE BİR ŞEY OLMUYOR"

Sosyal medya üzerinden kötü haberi veren oyuncu, "İkinci Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Evinde karantinada olan Arıkan, Instagram hesabından bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu yayınladı.

Ünlü oyuncunun, paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç corona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Corona bile" ifadelerini kullanmıştı.

OLAY YANIT

Enis Arıkan ise hayranının bu tweetine "Duyduğum en haklı isyan" yanıtını verdi ve bu diyaloğu yaklaşık 3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

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2. kez korona olan Enis Arıkan 'öldü' haberlerine isyan etti!
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