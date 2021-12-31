Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! ’En büyük cezayı talep ediyorum’

"HEPSİNİ KONUŞACAĞIZ"

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin; "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna "Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." cevabını vermişti.