Genç popçu Aleyna Tilki’nin ’takıntılı hayran’ isyanı! ’En büyük cezayı talep ediyorum’

Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen 21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, dün akşam hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atlayarak, evinin kapısına dayandı.
Ünlü şarkıcının ailesi, takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşayarak güvenliği çağırdı. Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.
"HAYRANLIKLA ALAKASI YOKTUR!"
Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; şu ifadeleri kullandı; "Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde 'takıntılı hayran' kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur!" "Kapıma bizzat pusu kurmuştur! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı..."
ZAFER İŞARETİ YAPTI
Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir dönem Serenay Sarıkaya ile adı anılan Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden işadamı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz vermişti.
Görüntülenmelerinin ardından Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinin otoparkında kameralara yansımış, genç şarkıcıyı görüntülemek isteyen basın mensuplarına Tilki'nin yakın arkadaşları ve şoförü engel olmaya çalışmıştı.
"HEPSİNİ KONUŞACAĞIZ"
Ünlü şarkıcı, muhabirlerin; "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna "Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." cevabını vermişti.