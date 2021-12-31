Şehirli kadınların hayatı film oldu

21'İNCİ yüzyılın modern kadınının eğlenceli temsilcisi 'Sertab Bal
'ın hem komik hem hüzünlü maceralarını anlatan 'Benden Ne Olur
?' adlı film, 14 Ocak'ta vizyona girecek. Hazal Kaya
'nın oynadığı 'Sertab Bal', günümüz şehirli kadınlarının bir yansıması; tüm çevresinin kendisinden beklediği 'düzenli' hayatı bir türlü yaşayamayan, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın... Aylarca en çok satanlar listesinin zirvesinde yer alan Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli kitabından uyarlanan filmde Kaya'ya Onur Tuna
ve Enis Arıkan
eşlik ediyor.