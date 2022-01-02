Aradığı aşkı buldu! Berkay Ateş’ten gönlünü Simge Aköz’e kaptırdı!

ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTILAR

Daha önce 'Çukur', 'Alev Alev', 'Anne' gibi dizilerde rol alan 34 yaşındaki oyuncu seti olmadığı dönemlerde Simge Aköz'ü sahada da izlemeye gidiyor. İkilinin arkadaş ortamında tanıştığı da iddialar arasında.