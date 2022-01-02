Genç popçu Aleyna Tilki’den şok itiraf! ‘Justin Bieber bana yürüdü’

Son günlerde adı iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk iddialarına karışan Aleyna Tilki, bu kez itirafıyla gündem oldu. Enes Batur'un YouTube kanalına konuk olan ünlü isim, Justin Bieber hakkındaki iddiasıyla şaşırttı.
'Sen Olsan Bari', 'Cevapsız Çınlama' ,'Yalan', 'Sır' gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, Enes Batur'un Youtube kanalına konuk oldu.
Sorulara cevap verilmemesi halinde uyumsuz tatların yenmek zorunda kalındığı program formatında; ünlü fenomen tarafından Aleyna Tilki'ye "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusu soruldu.
"TÜRKİYE'DE YÜRÜMEYEN KALMADI"
Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.
Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi.
Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.
BIEBER'I TANIMAMIŞ
Bunlar yaşandığında Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını açıkladı.
Bu olayın Justin Bieber evlenmeden önce gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Aleyna Tilki, yakışıklı şarkıcının şimdilerde aynı otele eşi Hailey Bieber ile sık sık gittiğini de dile getirdi.
ZAFER İŞARETİ YAPTI
Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda Haldun Demirhisar ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı objektiflere takılmıştı. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden iş insanı, o sırada fotoğraflarını çeken muhabirlere zafer işareti yaparak poz vermişti.
Görüntülenmelerinin ardından Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, bir alışveriş merkezinin otoparkında kameralara yansımış, genç şarkıcıyı görüntülemek isteyen basın mensuplarına Tilki'nin yakın arkadaşları ve şoförü engel olmaya çalışmıştı.
"HEPSİNİ KONUŞACAĞIZ"
Ünlü şarkıcı, muhabirlerin; "Haldun Bey ile bir ilişki yaşadığınız haberleri doğru mu?" sorusuna "Yok, öyle bir şey yok. Zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız." cevabını vermişti.