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Giriş Tarihi: 3.1.2022 15:37 Son Güncelleme: 3.1.2022 15:37

Güzel oyuncu Beren Saat Aşk-ı Memnu açıklamasıyla dikkat çekti!

Güzel oyuncu Beren Saat Aşk-ı Memnu açıklamasıyla dikkat çekti!

Son olarak Atiye dizisinde izlediğimiz Beren Saat, magazin gündeminden düşmüyor. 'Aşk-ı Memnu' yıllar geçse de adından söz ettiriyor. Dizide Bihter Ziyagil karakterini canlandıran Beren Saat, artık kurtulmak istediğini söyleyerek, dikkat çeken açıklamalardan bulundu.

'Orda Rahar Mısın?' programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Başrolünde yer aldığı dizideki karakterden kurtulmak için çok çaba harcadığını ifade eden Beren Saat, "Ben 'Bihter Ziyagil' değilim" dedi.

Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten 37 yaşındaki oyuncu, altı şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca rol aldığı 'Atiye' dizisinden de bahseden Beren Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.

Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan 2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin üzerinden seneler geçmesine rağmen hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.

'Aşk-ı Memnu'nun finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen izleyiciler Bihter Ziyagil'i her ölüm yıl dönümünde anmaya devam ediyor.

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Güzel oyuncu Beren Saat Aşk-ı Memnu açıklamasıyla dikkat çekti!
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