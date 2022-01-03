Güzel oyuncu Beren Saat Aşk-ı Memnu açıklamasıyla dikkat çekti!

'Orda Rahar Mısın?' programına konuk olan oyuncu Beren Saat, 'Aşk-ı Memnu' dizisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Başrolünde yer aldığı dizideki karakterden kurtulmak için çok çaba harcadığını ifade eden Beren Saat, "Ben 'Bihter Ziyagil' değilim" dedi.
Eşi Kenan Doğulu ile 2021'de iyi bir yıl geçirdiklerini belirten 37 yaşındaki oyuncu, altı şarkılık bir albüm projesi olduğunu ve şarkıları İngilizce söyleyeceğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca rol aldığı 'Atiye' dizisinden de bahseden Beren Saat, internet platformlarındaki özgürlüğe alıştığını söyledi.
Saat, artık TV kanallarındaki sınırları olan dizilerde oynamaktansa bu tür projelerde yer almayı tercih edeceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan 2008-2010 yılları arasında yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisinin üzerinden seneler geçmesine rağmen hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.