Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanarak sevenlerini çok korkutan Hakan Ural, "Breaking News Turkey"e röportaj verdi.
Ural, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Can'la olan evliliği hakkında konuştu. Ünlü isim, "Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim" ifadelerini kullandı.
"BEN BUNUN BEDELİMİ ÖDEDİM"
Hakan Ural, "Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden.
Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil.
Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok.
Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak" ifadelerini kullandı.
"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"
Aile yaşamından da bahseden Hakan Ural, şöyle konuştu: "Ben anneannemle büyüdüm. Ahdım vardı; çocuklarımı annesiz babasız büyütmemek.
Ayrıldık, kısmet. Fakat 40'ımızdan sonra, ikinci evliliğimizde şimdilik muvaffak olduğumuz görülüyor.
"BENİ GURURLA TEMSİL ETTİLER"
Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması.
Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım.
Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar.
Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte."