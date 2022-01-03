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Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:01 Son Güncelleme: 4.1.2022 10:03

Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’

Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’

Son olarak ‘Neler Oluyor Hayatta’ programıyla karşımıza çıkan Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçiren Ural, sevenlerini korkutmuştu. Hakan Ural, son verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sibel Can ile yaptığı evlilikle bir dönem magazin sayfalarını süsleyen Hakan Ural, o dönemle ilgili yıllar sonra itiraflarda bulundu. İşte Hakan Ural’ın çok konuşulacak sözleri…

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanarak sevenlerini çok korkutan Hakan Ural, "Breaking News Turkey"e röportaj verdi.

Ural, eski eşi ve iki çocuğunun annesi Sibel Can'la olan evliliği hakkında konuştu. Ünlü isim, "Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim" ifadelerini kullandı.

"BEN BUNUN BEDELİMİ ÖDEDİM"

Hakan Ural, "Bir zamanlar ana haberler benimle açılıyordu: 'Sibel Can, Hakan Ural ile Miami'ye gitti!' gibisinden.

Her gün her yerde haber oluyorduk. Ben bunun da bedelini ödedim. Fazla şöhret olmak iyi değil.

Peki ben neyin peşinde olacağım. Paraya ihtiyacım yok, şöhretle işim hiç yok, tillahını yaşamışım, egomla ilgili bir derdim yok.

Benim derdim; yaşadığım tecrübe ve acıları mümkün olduğunca samimi olarak yaptığım yanlışla da, doğruyla da halkımızla istişare eder gibi paylaşmak" ifadelerini kullandı.

"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"

Aile yaşamından da bahseden Hakan Ural, şöyle konuştu: "Ben anneannemle büyüdüm. Ahdım vardı; çocuklarımı annesiz babasız büyütmemek.

Ama hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. Sibel'le evliyken Engincan 6-7 yaşlarındaydı, Melisa da 5 yaşındaydı.

Ayrıldık, kısmet. Fakat 40'ımızdan sonra, ikinci evliliğimizde şimdilik muvaffak olduğumuz görülüyor.

"BENİ GURURLA TEMSİL ETTİLER"

Çocuklarla sıklıkla bir arada olmaya çalışıyorum. En büyük amaçlarımdan biri; çocuklarımın terbiyeli olması.

Allah çocuklarımdan razı olsun, beni her ortamda gururla temsil ettiler. Hedeflerimde amaca ulaştım.

Çocuklarım, dört kardeş gibi, birbirlerine çok bağlı. Aslında kategorize etsen beynin yanar.

Engincan ile Melisa aynı anne babadan. Sibel Hanım'ın ikinci evliliğinden Emir var.

Benim ikinci evliliğimden falan, şimdi bunu yazıyla bile anlatamazsın. Doğallığı içinde dört kardeşler işte."

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Hakan Ural’dan eski eşi Sibel Can’la ilgili yıllar sonra gelen olay itiraf! ‘Ben bedelini ödedim’
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