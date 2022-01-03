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Giriş Tarihi: 3.1.2022

İyi ki doğdun Filiz akın

İyi ki doğdun Filiz akın
TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, yeni yaşına evinde girdi. Sevenleri ve yakın dostları Akın'ı mesaj yağmuruna tuttu. Sanatçı, aralarında Emel Sayın, Nilgün Belgün ve Nedim Saban gibi isimlerin de yer aldığı, sosyal medyada yeni yaşını kutlayanlara şu cevabı verdi: "Bugün benim doğum günüm. Arayan, mesaj bırakan, iyilik dileklerini ileten herkese çok teşekkürler. Bu resmi, ilk paylaştığımda takipçi sayısından fazla beğenildiği için seçtim. Bana kendimi iyi hissettirdiniz. Sevgiyi, saygıyı, alkışı tattırdığınız için hayata ve sizlere teşekkürlerim hiç bitmez. Dilerim bir müddet daha sürer..."
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İyi ki doğdun Filiz akın
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