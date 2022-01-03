Mert Öcal: “Artık başrol olma derdim yok”

Sevilen Youtube kanalı Bi Başka'nın konuğu olan Mert Öcal çok özel açıklamalarda bulundu. Bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu bu süre içinde sakin bir hayat yaşadığını anlattı. "Artık hayatı daha alt perdeden yaşıyorum ve sanıldığı gibi renkli bir hayatım yok" diyen Öcal ekrandan uzak kaldığı dönemde sunuculuğa yöneldiğini ama oyunculuğa dijital platformlarda yer alan yapımlarla dönmek istediğini söyledi.

Bugünlerde Survivor All Star 2022 için Dominik'e gitmeye hazırlanan Mert Öcal, Survivor yarışmacıları arasında adada yaşanan aşklar ile ilgili de ilk kez konuştu. Öcal, "Adada yaşanan aşklar hiç dikkatimi çekmedi. Ama bu durum da bir sosyallik. Sonuçta yeni tanıdığın birileriyle bir sosyalleşmedir bu. Çok normal bir durum. Bu durum bu sene de olabilir, önümüzdeki senelerde de olabilir" dedi. Öcal kendisinin de adada aşk yaşama ihtimaline karşı; " Hiçbir zaman iddialı konuşmam ama benim karakterime göre çok zor. Orada buna sıra gelmez. Çünkü açlık ve barınma sorunu var. Bir konfor alanı sağlaman lazım. Aile özlemin var… Ama tabii hayat bu bilemem, belli de olmaz, kısmet" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2022'ye gitmeye hazırlanıyorsun. Bu karar istediğin ve beklediğin bir şey miydi yoksa senin için de sürpriz bir karar mı oldu? Neden tekrar bu mücadeleye girmek istedin?

Hevesim kursağımda kaldı. Çünkü bizim sene yarışmanın en çok izlendiği seneydi ve çok güzel, keyifli, başarılı bir dönem geçiyordum. Yarışmadan döndükten sonra insanlardan çok güzel tepkiler aldım ama bunu adada olduğum zaman içinde hiç anlayamamıştım. Bir de yarışma boyunca sms'lerde hep birinci geliyordum. Başarılı bir yarışmacıyken bir anda yarışmadan elenince "Bir yerde, bir şeyleri yanlış yaptık" dedim. Bu sene de Acun Abi (Ilıcalı) "Gelir misin?" deyince "Gelirim" dedim. Bakalım bu yarım kalan hikâyemizi nasıl tamamlayacağız göreceğiz.

Peki bu yaram kalan hikayende bu kez neleri yapacaksın, neleri yapmayacaksın?

Çok kendimi değiştiremem zaten hep olduğu gibi davranan bir insanım. Beni seven insanlar da zaten rol yapmadığım için seviyor olabilirler. Daha önceki dönemde, yarışmanın başlarında biraz gergin bir tavır sergilemişim. Açsınız, yorgunsunuz ve tanımadığınız insanlar ve farklı fikirlerle çatışma halinde oluyorsunuz. O ilk bir ay içinde biraz agresif bir tavır sergilemişim. Bunu biraz törpülediğimi düşünüyorum. Şimdi daha sakin, daha uysalım. Oranın tadını çıkarmak lazım. Çok hırslı olmak da iyi değil. O da insanı geriyor ve endişeye kapılıyorsun. Orada başarılı olmak için tadını çıkartarak, daha rahat ve eğlenceli, arkadaşlarla daha iyi iletişim kurarak, yarışlara daha çok asılarak yaşamanız lazım.