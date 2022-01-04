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Giriş Tarihi: 4.1.2022 07:25 Son Güncelleme: 4.1.2022 07:34

Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Oyuncu Özge Özder ’büyüklük bende kalsın’ dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu

Özge Özder’in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda güzel oyuncuya yönelik taciz içerikli sözler yer alıyordu. Özge Özder, hemen savcılığa başvurdu. Yürütülen soruşturmada mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K.’den geldiği tespit edildi. Hakim karşısına çıkan Taha K., “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden böyle bir olay oldu. Hicap duyuyor, özür diliyorum” dedi. Evli ve bir çocuk annesi oyuncu Özge Özder bu özür üzerine şikayetinden vazgeçti.

Oyuncu Özge Özder'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabına bir mesaj geldi. Mesajda genç oyuncuya yönelik taciz içerikli sözler yazıyordu. Özder, gelen mesaj nedeniyle kendisini huzursuz hissettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturmada, mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K.'den geldiği tespit edildi. Taha K., ifadesinde Özder'i şahsen tanımadığını, ünlü olduğu için takip ettiğini belirtti. Genç adam, bu hesabı çok kullanmadığını, bir süre önce ele geçirildiğinden şüphelendiğini belirterek suçlamayı reddetti.

Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilen Taha K. hakkında, 'Cinsel taciz' suçundan dava açtı.

Hakim karşısına çıkan genç adam, "Bekarım. Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden böyle bir olay oldu. İddianamedeki mesajı attım, hicap duyuyorum, kendilerinden özür diliyorum" dedi.

Gencin ifadesinin ardından ünlü oyuncu şikayetinden vazgeçti, dava düştü.

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Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
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