Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"

Yürütülen soruşturmada, mesajın sosyal medya kullanıcısı 28 yaşındaki Taha K.'den geldiği tespit edildi. Taha K., ifadesinde Özder'i şahsen tanımadığını, ünlü olduğu için takip ettiğini belirtti. Genç adam, bu hesabı çok kullanmadığını, bir süre önce ele geçirildiğinden şüphelendiğini belirterek suçlamayı reddetti.

