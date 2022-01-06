Çağla Şıkel küçük oğlu Uzay’ın sözleriyle duygusal anlar yaşadı! Çağla Şıkel: Sabah sabah beni mahvetti!

Şıkel, "Uzay bana 'anne ben 20 yaşıma girdiğim zaman sen kaç yaşında olacaksın' dedi. Ben de '53 yaşımda olacağım, yine coşup, oynayacağız' cevabını verdim. Bu kez 'Ben 53 yaşıma geldiğim de sen kaç yaşında olacaksın' diye sordu. '86 yaşımda olacağım evladım' dedim. 'Yani dedem gibi mi? Ben 53 yaşımda baba olmak istiyorum ama sen yine benim annem olacaksın' dedi. Bu beni çok etkiledi, mahvetti. Uzay… Ben ölene kadar, sonsuza kadar senin annen olacağım" diye konuştu.