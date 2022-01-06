’Dünyanın en yakışıklısı’ evleniyor! Oyuncu Engin Akyürek’in sevgilisi kim? Bomba iddia!

Başarılı oyuncu Engin Akyürek, dünya genelinde de adını duyurmaya devam ediyor. Birçok başarılı dizide rol alan oyuncu 2021'in En Şık Erkekleri anketinde yer aldı.
DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİ SEÇİLDİ
Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan Engin Akyürek, Johnny Depp ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak listeye birinci sıradan girdi.
Akyürek dünyaca ünlü moda sitesinin 'Be Global Fashion Network'te gerçekleşen ankette dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.
Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medyada sürekli gündem olan oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Engin Akyürek'in evlilik hazırlığı yaptığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Karizmatik oyuncu Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.
SEVGİLİSİ KİM?
SnobMagazin'de yer alan habere göre; Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü öne sürüldü. İkilinin, Ankara'da tanıştıkları ve evlenme kararı aldıkları takdirde nikahı Ankara'da yapacakları iddia edildi.
Engin Akyürek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu. Akyürek'in adı son olarak Sefirin Kızı dizisinden rol arkadaşı Tülin Yazkan ile anılmıştı ama ikili konu hakkında hiçbir zaman açıklama yapmamıştı.