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Giriş Tarihi: 6.1.2022 12:07 Son Güncelleme: 6.1.2022 12:07

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın romantik tatili!

Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş’ın romantik tatili!

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Deniz Can Aktaş ile Kapadokya'ya gitti. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, her zaman olduğu gibi birlikte paylaşım yapmadan aynı yerde çekindikleri fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yılbaşı tatili için sevgilisi Deniz Can Aktaş ile Kapadokya'ya gitti. Kapadokya'da balon turu yapan ve çömlek atölyesinde ders alan Sancaktutan, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, sevgilisiyle tek bir kare paylaşmazken; Deniz Can Aktaş da kendi sosyal medya hesabında aynı yerden paylaşım yaparak, tatile birlikte gittiklerini doğrulamış oldu.

"AŞKSIZ YAPAMAM"
Öte yandan 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, daha önce özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuş ve "Sevgi, aşk... İyi ki var. Sevginin öğrenilen bir şey olduğunu fark ettim.

Hayatımda güzel olan her şeyin içinde sevgi var. Gerçek sevginin getirdiği karşılıksız yanında olma halini, güveni ve saygıyı partnerinizden alıyorsunuz.

Aşksız yapamam herhalde. İlgiyi çok seviyorum. Aşkı diri tuttuğuna inandığım diğer şey de tatlı küçük atışmalar, inatlaşmalar..." ifadelerini kullanmıştı.

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Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş'ın romantik tatili!
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