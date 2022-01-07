Hande Erçel’in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!

Instagram sayfasında 4 milyondan fazla takipçisi bulunan Gamze Erçel, zamanının çoğunu ailesiyle geçiriyor. Özel hayatını sık sık paylaşan Gamze Erçel şimdi ise dekolteli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.
Gamze Erçel'in yaptığı bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Gamze Erçel yaptığı paylaşımına ise, "Mavi'nin her tonunu sevenler" notunu düştü.
Gamze Erçel'in mavi takimlı pozlarına düştüğü not akıllara kızı Mavi'yi getirdi. Teyzesi Hande Erçel'e benzetilen Aylin Mavi geçtiğimiz ay 2 yaşına basmıştı.
2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, kısa bir süre sonra anne olmuş ve kızına genç yaşta kanserden kaybettiği annesinin adını vermişti.
Genç çift mutlu evlilikleri ile sosyal medyada parmakla gösterilen isimler arasında.
GAMZE ERÇEL KİMDİR?
1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Hande Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun olmuştur. 10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapan Erçel'in erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunmaktadır.
2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.
''Güneşin Kızları'' dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer almıştır.