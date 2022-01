Deneme çekimleri için kuyruklarda çok bekledim

Güzel oyuncu Merve Sevi , dizilerdeki başarısını tiyatro sahnesine de taşıdı. Lise öğrencisiyken yeteneğini keşfeden Sevi, bir ajansa kaydolup az da olsa reklam filmlerinde görünmeye başladı. Henüz reşit olmadığı için işlere annesinin onayıyla giden Sevi'nin hayatı, 2004 yılında rol aldığı Omuz Omuza dizisiyle değişti.Ünlü oyuncu, henüz 17 yaşındayken Pınar Altuğ Dolunay Soysert gibi oyuncularla kamera karşısına geçti. Sevi, o günleri şöyle anlatıyor: "Başarmak için çok ısrarcı olmuştum. Deneme çekimlerinde kuyruklarda bekledim. 17 yaşında annemle işlere gidiyordum. Küçük reklam filmlerinde oynayınca dikkat çekmiştim ve dizi teklifleri geldi. Popüler insanlarla oynadığım diziyle ben de ünlü olmuştum. İnsanların gözü önünde büyüdüm. İlk dizim ergenlik dönemine denk gelmişti ve 70 kiloydum. Ama insan büyüdükçe değişiyor."Bu dizi bittikten sonra kendisini biraz geri çeken ve okul hayatına odaklanan Sevi, o dönem gelen teklifleri neden reddettiğini de şöyle açıklıyor: "Bir insan her yerde olamaz. Herkes her işi yapmamalı. Her yerden teklif geliyor hepsinde olayım demedim. Ben hiçbir zaman böyle bir kişi olmadım. Bana göre herkes bir işi adam akıllı yapmalı."Daha sonrasında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan Sevi'nin şansı bu noktadan sonra döndü. Ünlü oyuncu, tiyatro sahnesine de ilginç bir dönemde çıktığını anlatıyor: "Okuldan sonra sahneye çıkacak gücü kendimde bulamamıştım. Bir dönem teyzemin yanına Amerika'ya gitmiştim. O tatilimde Abdullah Şahin beni aradı ve oyunundan bahsetti. Apar topar İstanbul'a döndüm. İlk defa bir oyunda oynayacaktım. Adapazarı'nda ilk kez seyirciyle buluşacaktık. Perdeyi aralayıp seyirciye bakmıştım. Tam bin kişi. Bana bakan bu kadar kalabalığı ilk kez orada gördüm ve çok heyecanlandım. Bunu başardıktan sonra devamı geldi."Sevi, meslek hayatı boyunca çok disiplinli bir oyuncu olduğunun da altını çiziyor. Başına gelebilecek olayların ihtimallerini hesaplayıp vaktinden önce yola koyulduğunu belirten oyuncu, "Bugüne kadar benden başka yarım saat önce provaya gelen bir oyuncu görmedim. Sanırım bu konuda kontrol hastası bir yapım var" dedi. Son yıllarda kurduğu Tiyatro Sevi ile adından bahsettiren oyuncu, ünlü oyuncularla başarılı işlere imza atıyor. Güzel oyuncunun bundan sonraki hedefi ise bir tiyatro sahnesi sahibi olmak...Meşakkatli bir yoldan geçtiğini belirten ünlü oyuncu, gençlere de bu mesleğin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını söyleyip şu tavsiyelerde bulunuyor: "Herkes ünlü olabilir ama oyuncu olamaz. İnsanlar sokakta kendileriyle fotoğraf çektirilmesi için oyuncu olmak istiyor. Oyunculuğu kolay yoldan para kazanma yöntemi olarak görüyorlar. Gerçekten oyunculuk yapmak istiyorlarsa bu mesleği seçip çok çalışmalılar. Ayrıca güzelsen kendini kanıtlamak için daha çok çabalıyorsun. Mevzu senin için daha zor. Ben bugüne kadar nasıl göründüğümle ilgilenmedim. Rolüm için saçımı makyajımı yapan insanların işine karışmam."