2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay’ın düğününden ilk kareler!

64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Ünlü şarkıcı yaşananlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı.