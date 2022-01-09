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Giriş Tarihi: 9.1.2022 21:02 Son Güncelleme: 9.1.2022 21:22

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay’ın düğününden ilk kareler!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olan Ece Ronay, nişanlısı Mehmet Bilir ile bugün nikah masasına oturdu. Ece Ronay geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. İşte ünlü çiftin düğününden ilk kareler...

64 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil son olarak genç şarkıcı Ece Ronay'ın klibinde yer almış ve birçok yerde Ece Ronay ile boy göstermişti. Ece Ronay, sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı çirkin teklifler içeren mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.

NİŞANLISINDAN AYRILMIŞTI

Ünlü şarkıcı yaşananlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrılmıştı.

"ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Ronay bu görüşmeyi öğrendikten sonra sinirlenmiş ve, "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullanmıştı.

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi | Video

İKİLİ DAVALIK OLMUŞTU

Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada kendisine 'sapık, tacizci, ahlaksız, köpek' diyerek hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla şarkıcı Ece Ronay'a tazminat davası açtı. İkilinin davası hala devam ediyor.

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2,5 AYLIK HAMİLE ECE RONAY BUGÜN NİŞANLISIYLA EVLENDİ

Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil'in arasındaki dava sürerken ünlü şarkıcı bugün nişanlısı Mehmet Bilir ile evlendi. Ronay geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğunu açıklamıştı. Sosyal medyada paylaşım yapan Ronay, " Kır düğünü istediğim için düğün yazın olacak" dedi.

Metaverse gözümüze de girdi
Metaverse gözümüze de girdi
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2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
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