“Asla komedide oynamam, benim bir ağırlığım var!”

Batuhan Karacakaya Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in sorularını yanıtladı. Kariyerine hem mimar hem de oyuncu olarak devam edeceğini anlatan genç oyuncu gelen dizi tekliflerini kolay kolay kabul etmeyeceğini söyledi. Karacakaya "Her projeye evet diyen biri değilim. Komedi oynayamam. Bana gitmez çünkü bir ağırlığım var. Kendimi bir yere konumlandırıyorum ama orası komedi değil" dedi.

Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacıları arasında favori isimlerden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden diğer yarışmacılarla yakıştırılmasına da isyan etti. Popüler oyuncu, adada asla kimseyle aşk yaşamayacağını belirterek şunları söyledi; "Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken aşkım, bir tanem diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam."

Birkaç gün içinde Survivor All Star 2022 için yola çıkacaksın ama çok sakin görünüyorsun bu sakinliğin sebebi ne?

Heyecanım yok çünkü daha yeni geldim. Çünkü zaten All Star'a gideceğim diye kendimi şartlamıştım. Bu yüzden İstanbul'a alışmayı hiç düşünmedim. 6 ay zaten ne ara geçti onu bile olmadım. Survivor'da zaten kurulu bir düzenim var. Adada yaşamaya çok adapte olmuştum. Bu yüzden zorlanacağımı düşünmüyorum.

Sizi bu yarışmaya ikinci kez gitmeye ikna eden şey ne? Neden bu kadar zorlandığınız bir yarışmaya tekrar gitmek istiyorsunuz?

Açıkcası kimseye gitmelerini tavsiye etmem. Akıllı bir insanın yapacağı iş değil bu.

Yarışmaya tekrar gideceğini duyan birçok kişi çok sevindi. Sence neden bu kadar çok sevindiler ve senden görmek istedikleri şey ne?

Ben adada baskın bir karakterdim. Duruşum ve yolum çok belliydi ve bunu insanlara çok güzel empoze etmiştim. Benim ilk dörde kalmadan elenmemi insanlar kaldıramadı ve bunun üzerinden çok destek aldım.

En çok hangi yönünün seyirciler tarafından sevildiğini düşünüyorsun?

İçimden gülmek geliyorsa en içten şekilde gülerim. Sinirleniyorsam en içten şekilde sinirlenirim. Ağır konuşmak istediğim zamanda konuşurum. İnsanlar her yönümü ekranda görebildikleri için beni çok içlerine aldılar. Bence bu samimiyetin ve sevginin nedeni benim doğallığımdan geliyor. Beni destekleyen insanların da zaten iyi ve iyi niyetli insanlar olduğunu düşünüyorum ki aynı yolda buluştuk.