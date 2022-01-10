“Asla komedide oynamam, benim bir ağırlığım var!”

Batuhan Karacakaya Bi Başka Youtube kanalında Melis Güvenç'in sorularını yanıtladı. Kariyerine hem mimar hem de oyuncu olarak devam edeceğini anlatan genç oyuncu gelen dizi tekliflerini kolay kolay kabul etmeyeceğini söyledi. Karacakaya "Her projeye evet diyen biri değilim. Komedi oynayamam. Bana gitmez çünkü bir ağırlığım var. Kendimi bir yere konumlandırıyorum ama orası komedi değil" dedi.
Öte yandan Survivor All Star 2022 yarışmacıları arasında favori isimlerden biri olarak gösterilen Batuhan Karacakaya, adaya gitmeden diğer yarışmacılarla yakıştırılmasına da isyan etti. Popüler oyuncu, adada asla kimseyle aşk yaşamayacağını belirterek şunları söyledi; "Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde aileler izlerken aşkım, bir tanem diye sarılmalar bana ters. Herkes orada benim bacım. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam."
Birkaç gün içinde Survivor All Star 2022 için yola çıkacaksın ama çok sakin görünüyorsun bu sakinliğin sebebi ne?
Heyecanım yok çünkü daha yeni geldim. Çünkü zaten All Star'a gideceğim diye kendimi şartlamıştım. Bu yüzden İstanbul'a alışmayı hiç düşünmedim. 6 ay zaten ne ara geçti onu bile olmadım. Survivor'da zaten kurulu bir düzenim var. Adada yaşamaya çok adapte olmuştum. Bu yüzden zorlanacağımı düşünmüyorum.
Sizi bu yarışmaya ikinci kez gitmeye ikna eden şey ne? Neden bu kadar zorlandığınız bir yarışmaya tekrar gitmek istiyorsunuz?
Açıkcası kimseye gitmelerini tavsiye etmem. Akıllı bir insanın yapacağı iş değil bu.
Yarışmaya tekrar gideceğini duyan birçok kişi çok sevindi. Sence neden bu kadar çok sevindiler ve senden görmek istedikleri şey ne?
Ben adada baskın bir karakterdim. Duruşum ve yolum çok belliydi ve bunu insanlara çok güzel empoze etmiştim. Benim ilk dörde kalmadan elenmemi insanlar kaldıramadı ve bunun üzerinden çok destek aldım.
En çok hangi yönünün seyirciler tarafından sevildiğini düşünüyorsun?
İçimden gülmek geliyorsa en içten şekilde gülerim. Sinirleniyorsam en içten şekilde sinirlenirim. Ağır konuşmak istediğim zamanda konuşurum. İnsanlar her yönümü ekranda görebildikleri için beni çok içlerine aldılar. Bence bu samimiyetin ve sevginin nedeni benim doğallığımdan geliyor. Beni destekleyen insanların da zaten iyi ve iyi niyetli insanlar olduğunu düşünüyorum ki aynı yolda buluştuk.
Peki bu kez eğlenmeye mi gidiyorsun şampiyon olmaya mı gidiyorsun?
İlk gittiğimde de hedefim şampiyonluktu ama bu hedefimi söylemekten çekiniyordum. Her zaman iz bırakmak ve bayrağımı dikmek, güçlü Batuhan'ı göstermek istiyordum. Şükürler olsun bu hedefimi gerçekleştirdim. Ama bu sene All Star'da sadece hedefim bu değil. Bu sefer asıl hedefim şampiyonluk almak. Rakibimin hiçbir önemi yok çalışmamı ve hedefimin ne olduğunu biliyorum. Bu kez çok netim.
Bu sefer bu kurtlar sofrasında sen kuzu musun kurt musun?
Ben o sofraya en zayıf halka, kuzu olarak da oturdum. Ama bu sefer güçlü kurt benim.
Gördüğün bu ilgi ve popülerlik sana neler hissettirdi? Sonraki süreç nasıl geçti?
Bu süreç benim için Survivor'dan daha zor geçti diyebilirim. Çok tanınma ve çok sevilmeden dolayı herkes çok sarılmak istedi. İnanılmaz izdihamlar içinde kaldım. Bir ara gerçekten saklanmaya başladım. Final gecesi arabamla bir story atmıştım. Plakadan tanıyıp beni yolda durduruyorlar. Arabamın önüne kırıyorlar ve beni "Seni çok seviyoruz" diye arabadan aşağıya indiriyorlar. Abi seviyorsunuz da önüme niye kırıyorsunuz? Çevreyolundayız. Böyle garip tepkilerle karşılaştım. Ama açıkçası Survivor'a tekrar gitmeye beni gördüğüm bu sevgi heveslendirdi. Kimi görsem "Abi git bu sefer şampiyon" olacaksın dedi. Allah hepsinden razı olsun.
"MİMARLIK MEZUNUYUN VE MİMARLIK YAPMAK İSTİYORUM"
İnancı ve maneviyatın yüksek birisin. 'Allah razı olsun' cümlesini sıklıkla kullanıyorsun. Bu da sanırım seni sevdiren şeylerde biri sence?
Sırtımı yasladığım şey insanların ve babaannemin duaları. Dün babaanneme gittik. Babaannem "Sana 4444 tane İnna Fethana okudum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u feth ettiği tüm sureleri sana okudum ve okutturdum" dedi. Ben geçen seferde bu dualarla gitmiştim. Bu şekilde oraya gidince sms'ler, şöhret ve halkın ilgisi başka bir yere bağlanıyor. Ben kaderci biriyim. Allah benim için en hayırlısını gösterir. Allah razı olsun ve tövbe estağfurullah kelimelerini çok kullanırım. Çünkü bunlar bana aileden gelen şeyler. Muhafazakâr bir ailem var. Ben de aynı şekilde öyleyim. Bu da bu şekilde dilime yansıyor. Dua etmeyi ve şükretmeyi çok severim.
Peki, gelecek planların neler? Şimdiden sıraladığın planlar var mı?
Oyunculuğa devam edeceğim. Tekrar bir Survivor All Star olmaz. Yeni bir dönem başlayacak. Sonrasını planlamadım artık dönünce bakacağım. Mimarlık mezunuyum ve mimarlık yapmak istiyorum.
Oyunculuğu asıl mesleğin olarak görmüyorsun sanırım öyle mi?
Ben her zaman eğitimime devam edeyim, mimarlık benim olsun ama yan dal ve hobi olarak oyunculuk devam etsin demiştim. Hiçbir zaman sadece oyuncuyum demedim. Hiçbir zaman tek meslekle yetinmedim. Ama oyunculuğa devam edeceğim ama güzel bir proje olması lazım. Çünkü her projeye evet diyen biri değilim.
Mesela hangi yapımları kabul etmezsin?
Komedi oynayamam. Bana gitmez çünkü bir ağırlığım var diye düşünüyorum. Adıma yakışır beni ve sevenlerimi mutlu edecek bir projede olurum umarım.
İş dışında da bu kadar ağır mısın?
Eğlenceli biriyim ama her yerde olan bir tip değilim. Oyunculuk anlamında biraz ağırımdır. Kendimi bir yere konumlandırıyorum ama orası komedi değil.
Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde kendisine Justin Bieber'in yürüdüğünü söyledi. Sana Türkiye'den yürüyen en ünlü isim kimdi?
Ben böyle ifşalamaları hiç sevmem. Ama ne yazık ki bu iş Türk kızlarımızın genetiğinde var. Çok seviyorlar ifşalamayı. Yanlışlıkla bir kızın fotoğrafını beğeniyorum ve bir anda kendimi beni beğendi diye kendimi kızın hikâyesinde görüyorum. Ne gerek var bunlara? Bundan kasacağın pirim ne kadar büyük olabilir ki?
"ADADAKİ HERKES BENİM BACIM"
Beren Saat, geçtiğimiz günlerde dijital platformlardaki özgürlüğe alıştığı için daha çok dijital yapımlarda yer alacağını söyledi. Senin de böyle bir niyetin var mı?
Benim öyle bir niyetim yok. RTÜK'ten kaçayım diye bir derdim de yok. Ama ben dijital platformda biz dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Dediğim gibi muhafazakâr bir aileyiz ve ben salonda dizi izlerken annem arkadan geçerken bir anda saçma sapan bir sahnenin çıkmasını ve benim de bunu izlememi görmesinden rahatsız oluyorum. Bu yüzden dizilerde bir sınır olması gerektiğini düşünüyorum.
Mert Öcal "Survivor'da aşk yaşamak bir sosyallik" açıklamasını yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsun?
Survivor süreci içinde böyle bir şeyin olması bana biraz saçma geliyor. Şampiyon olmaya gittiğin bir yerde böyle bir ilişki olamaz. Ben televizyon karşısında böyle şeyler yaşanmasına karşıyım. Aileler izlerken aşkım, birtanem diye sarılmalar bana ters. Orada açlık varken aşk meşk çok zor. Aşk orada belki çok sonra doymaya başladığın zamanlar başlar. İlk zamanlarda öyle bir şeyin ihtimali yok. Ben bile açlıktan bayılmamak için kaç kere uyuduğumu hatırlıyorum. Bu sene ship olmayacak, olamaz.
Nerden biliyorsunuz belki olacak?
Olamaz! Herkes orada benim bacım. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Daha adaya gitmeden benim yaşıtım olan kızlarsa beni yakıştırmaya başlamışlar. Yok öyle bir şey. İhtimal dâhilinde bile değil. Ancak hepsi benim en fazla yakın arkadaşım olur. Oraya ben sevgili bulmaya gitmiyorum. Hedefe kitliyim, kupayı alacağım. Tek sevgilim kupam.