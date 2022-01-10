Eski sevgilisi İrem Derici'nin "Aldatıldım" sözlerine Cem Belevi’den yanıt!

Şarkıcı Cem Belevi, geçtiğimiz akşam Cihangir'deydi. Eski sevgilisi İrem Derici'nin yaptığı "Aldatıldım" açıklamaları sonrası hedef gösterilen Belevi, şöyle konuştu: "İrem çok tatlı, ne dese tatlı oluyor, onun tatlılığına bırakıyorum bunu. Ben özelimle ilgili konuşmayı sevmiyorum."

NE OLMUŞTU?

Cem Belevi'nin kendisini Bircan Bali ile aldattığı iddiasıyla gündeme gelen İrem Derici son paylaşımıyla yine dikkat çekti.

Derici alkolü kısa süreliğine bıraktığını açıklayınca takipçilerinden yorum yağdı.

İddialara göre Cem Belevi, İrem Derici'yi magazin yorumcusu Bircan Bali ile aldatmıştı.

İrem Derici de aldatıldığını katıldığı programda itiraf edince gözler bu konuya çevrilmişti.

Konu hakkında daha fazla yorum yapmayan İrem Derici sosyal medyada başka bir paylaşım yaparak yine dikkat çekti.

İrem Derici sosyal medyada bir fotoğrafını paylaşarak "1-2 aylığına alkolü bıraktım.

Bütün gerizekalılarla ayık muhatap olmak zorunda kalacağım. Kendime bol şans diliyorum" dedi.