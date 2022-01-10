Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!

3 Ocak'ta yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış ve 12 yıllık eşinden iki ay önce boşanan Didem Antebi'nin yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Ocak ayının daha ortasına gelmeden işte size bir aşk bombası daha!
Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığını öğrendim.
Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim.
Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler.
Los Angeles'ta yaşayan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin aşkı, arada bu kadar uzun mesafe varken bakalım ne kadar sürecek.