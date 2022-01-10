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Giriş Tarihi: 10.1.2022 07:15 Son Güncelleme: 10.1.2022 08:01

Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!

Ünlü oyuncu Cansu Dere ile dünya şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson bir derginin çekimleri için bir araya gelmişti. Los Angeles’tan çekim için bir günlüğüne Türkiye’ye gelen Miles Chamley-Watson meğer gönlünü Cansu Dere’ye kaptırmış. Cansu Dere derginin kapağını süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında yeni bir aşka yelken açan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere’yi kaleme aldı. İşte o yazı…

3 Ocak'ta yeni yılın ilk aşk bombasını patlatmış ve 12 yıllık eşinden iki ay önce boşanan Didem Antebi'nin yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım. Ocak ayının daha ortasına gelmeden işte size bir aşk bombası daha!

Ünlü oyuncu Cansu Dere'nin, dünya ve olimpiyat şampiyonu eskrimci Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığını öğrendim.

Evet, yanlış okumadınız; güzel oyuncu, bir dönem ünlü şarkıcı Rihanna ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren İngiliz asıllı Amerikalı eskrimci Miles Chamley-Watson'a gönlüne kaptırmış.

Nerede, nasıl tanıştılar bilmiyorum ama aşkları yaklaşık iki ay önce başlamış. Aşıkları, geçen hafta piyasaya çıkan, bir Türk lüks yaşam dergisinin kapağında görünce "Ne alaka" demiştim.

Meğer, Cansu Dere derginin kapağını da süsleyen fotoğraflarda adeta aşkını ilan etmiş! Ünlü eskrimci, önceki hafta İstanbul'a gelmiş, hem sevgilisi Cansu Dere ile hasret gidermiş hem de birlikte dergi için çok özel pozlar vermişler.

Los Angeles'ta yaşayan Miles Chamley-Watson ile Cansu Dere'nin aşkı, arada bu kadar uzun mesafe varken bakalım ne kadar sürecek.

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Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
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