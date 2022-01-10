Hakan Ural’dan ilginç tiki ile ilgili paylaşım: Şu tiki minimuma indirdik gibi!

Hafta içi her gün yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programını Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunan Hakan Ural, bir süre önce koronaya yakalanmıştı.
Hastalığı oldukça ağır atlatan Hakan Ural sevenlerini endişelendirmişti. Şimdilerde gündüz kuşağında program sunan Hakan Ural kısa süre önce ekranlara geri dönmüştü. Sağlığına kavuşan Hakan Ural sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle buluşmaya devam ediyor.
Hakan Ural son olarak 'dudak yalama tiki' ile ilgili paylaşımda bulundu. Gündüz kuşağında başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural, yaptığı çıkışlar kadar yayında sürekli dudak yalama hareketiyle de dikkat çekiyordu.
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen konu için harekete geçen Ural, tikini azalmayı başardığını Instagram paylaşımıyla duyurdu.
Ural paylaşımına, "Şu tiki minimuma indirdik gibi hamd olsun" notunu düştü.