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Giriş Tarihi: 10.1.2022 14:16 Son Güncelleme: 10.1.2022 14:23

Hande Erçel'den hüzün dolu paylaşım! Üç yıl önce bugün annesini kaybetmişti...

Hande Erçel’den hüzün dolu paylaşım! Üç yıl önce bugün annesini kaybetmişti...

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Hande Erçel anne özlemini hayranlarıyla paylaştı. Üç yıl önce annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle genç yaşta kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sevenlerini hüzne boğdu. Hande Erçel ile Gamze Erçel annelerini zamansız kaybetmenin acısını hala yaşarken onu ölüm yıl dönümünde de anmayı ihmal etmedi. İşte Hande Erçel'in "Bir Kelebek öptü boynumu. Çok özledim Annecim." notu ile yaptığı duygusal paylaşım...

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, geçtiğimiz hafta koronavirüs olmuş ve evinde karantinaya girmişti. Hande Erçel, şimdi ise duygusal bir paylaşıma imza attı.

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, üç yıl önce bugün mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Acı kaybın ardından buhran dolu atlatan Hande Erçel, annesinin vefatının üçüncü yılında duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Son zamanların yıldızı parlayan isimlerinden Hande Erçel anne özlemini hayranlarıyla paylaştı.

Üç yıl önce annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle genç yaşta kaybeden güzel oyuncu Hande Erçel sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sevenlerini duygulandırdı.

Hande Erçel ile Gamze Erçel annelerini zamansız kaybetmenin acısını hala yaşarken onu ölüm yıl dönümünde de anmayı ihmal etmedi.

İşte Hande Erçel'in " Bir Kelebek öptü boynumu. Çok özledim Annecim " notu ile yaptığı duygusal paylaşım...

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Hande Erçel'den hüzün dolu paylaşım! Üç yıl önce bugün annesini kaybetmişti...
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