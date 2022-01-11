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Giriş Tarihi: 11.1.2022 14:48

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!

Son olarak “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu. 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden bir kız çocuğu olan İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı. Sonrasında kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu kısa bir süre sonra güzel oyuncudan da ayrılmıştı. Hacıoğlu, Çağıran'dan ayrıldıktan sonra ise eski eşi ile buzları eritti. Çift, kızları Yemin için sık sık biraraya geliyor. Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri beğeni topladı.

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti. Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.

Merve Çağıran ile yollarını ayıran İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile buzları eritti.

Eski karı-koca, bir yıllık dargınlıktan sonra kızları için sık sık bir araya geliyor. Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri beğeni topladı. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin...

İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin ile ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda ''Baba olmak, özellikle de kız babası olmak hayatta neleri değiştiriyor? sorusuna: ''Her şeyi değiştiriyor. Meselelere bütün bakış açın değişiyor. Kendi kafanda, kendi içinde geçmişini temizletiyor sana. Gereksiz şeylerden kurtuluyorsun. Aslında müthiş bir öğretmen. Yemin, benim en büyük öğretmenim oldu diyebilirim. Beş yıldır ondan çok şey öğrendim ve her gün de öğreniyorum.'' yanıtını verdi.

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
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