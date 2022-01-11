Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!

İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin ile ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda ''Baba olmak, özellikle de kız babası olmak hayatta neleri değiştiriyor? sorusuna: ''Her şeyi değiştiriyor. Meselelere bütün bakış açın değişiyor. Kendi kafanda, kendi içinde geçmişini temizletiyor sana. Gereksiz şeylerden kurtuluyorsun. Aslında müthiş bir öğretmen. Yemin, benim en büyük öğretmenim oldu diyebilirim. Beş yıldır ondan çok şey öğrendim ve her gün de öğreniyorum.'' yanıtını verdi.