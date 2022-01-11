Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı yine mi boşanıyor? Gerçek ortaya çıktı

Herkesin kendi hayatı, keşke gelseydi. Bu güzel kızı üzmenin gereği yok" sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Akçıl o sözlere de yanıt verdi: "Yılbaşında Bakü'deydik ve klip de çektiğim için dönüşüm uzadı. Kenan Abi, aba altından sopa değil, gösterse gösterse kalp gösterir. Kendisini çok severim ve bende yeri ayrıdır."