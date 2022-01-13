Aslı Enver’i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!

Aslı Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.
Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.
Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren oyuncunun, yeni aldığı elektrikli otomobilin fiyatının yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenilmişti.
OYUNCULUĞA ARA VERDİ
Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in kızı Merve Terim'le Nişantaşı'nda objektiflere takılan Enver, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıklamıştı.
Aslı Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
TEKNE POZLARI
'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, Meksika tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmemişti.
Neşesi yerinde olan ve hem güzel havanın hem de manzaranın tadını doyasıya çıkardığı gözlenen oyuncu, teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar vermişti.
"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ"
Aslı Enver ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, meslektaşının gönderisine, "Gördüğüm en güzel kız" şeklinde yorum yazmıştı.