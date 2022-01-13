Aslı Enver’i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!

1 MİLYON 900 BİN TL!

Ekim 2021'de Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülenen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.