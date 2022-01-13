Haberler Günaydın Haberleri Aslı Enver'i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!
Giriş Tarihi: 13.1.2022 13:57 Son Güncelleme: 13.1.2022 14:07

Aslı Enver'i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!

Aslı Enver’i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!

Şarkıcı Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra aşkta yüzü gülmeyen Aslı Enver, kısa bir süre önce de Sarp Batur ile birlikteliğine son vermişti. Aslı Enver'in adı şimdide iş insanı Önder Öztarhan ile anılıyor. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı. Aslı Enver'in yeni aşkını arabası ele verdi. İşte Aslı Enver ile Önder Öztarhan birlikteliğinin belgesi...

Aslı Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

1 MİLYON 900 BİN TL!

Ekim 2021'de Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülenen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.

Uzun yıllardır kullandığı aracını değiştiren oyuncunun, yeni aldığı elektrikli otomobilin fiyatının yaklaşık 1 milyon 900 bin TL olduğu öğrenilmişti.

OYUNCULUĞA ARA VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'in kızı Merve Terim'le Nişantaşı'nda objektiflere takılan Enver, koronavirüs pandemisi döneminde çalışmayı uygun görmediği için mesleğine ara verdiğini açıklamıştı.

Aslı Enver, "Oyunculuktan sıkılmadım. Sakinlediği için adapte olmaya çalışıyoruz. Bir sinema filmi çektim, montajlanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TEKNE POZLARI

'Kavak Yelleri' dizisiyle tanınan, 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' gibi sevilen yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Enver, Meksika tatilinden fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmemişti.

Neşesi yerinde olan ve hem güzel havanın hem de manzaranın tadını doyasıya çıkardığı gözlenen oyuncu, teknede siyah bikinisiyle peş peşe pozlar vermişti.

"GÖRDÜĞÜM EN GÜZEL KIZ"

Aslı Enver ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde rol alan Dilara Aksüyek, meslektaşının gönderisine, "Gördüğüm en güzel kız" şeklinde yorum yazmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aslı Enver'i arabası ele verdi! Aslı Enver ile Önder Öztarhan aşkı böyle belgelendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA