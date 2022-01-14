48 yaşındaki Arzum Onan yazdan kalma bikinili pozu ile mest etti! "Adeta sanat eseri gibi"

Son olarak final yapan Masumiyet dizisinde boy gösteren Mehmet Aslantuğ'un aksine Arzum Onan uzun yıllar önce oyunculuk kariyerine nokta koymuştu.
Heykel sanatına gönül veren Arzum Onan eserlerini açtığı sergilerle sanat severlerle buluşturdu.
Evliliklerinde 24 yılı geride bırakan Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, gözlerden uzak sürdürdükleri özel hayatlarıyla ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan yakın zamanda imaj tazelemişti.
Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan her zaman zarafeti ile ilgi odağı olan isimlerin başında gelmeyi başardı.
Arzum Onan son olarak yazdan kalma bikinili pozu ile hayranlarından büyük beğeni topladı. "Nasıl özlediysem..." notu ile paylaştığı pozu ile övgüleri toplayan Arzum Onan'a takipçilerinden "Paylaştığınız fotoğraflar sanat eseri gibi" yorumları yapıldı.
Arzum Onan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu. .Arzum Onan'ın annesini gören "Güzelliği genetikmiş" demeden edemiyor.
Tescilli güzel Arzum Onan geçtiğimiz günlerde annesi Serap Onan ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve anne-kıza beğeni yağmıştı.