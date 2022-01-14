48 yaşındaki Arzum Onan yazdan kalma bikinili pozu ile mest etti! "Adeta sanat eseri gibi"

Arzum Onan son olarak yazdan kalma bikinili pozu ile hayranlarından büyük beğeni topladı. "Nasıl özlediysem..." notu ile paylaştığı pozu ile övgüleri toplayan Arzum Onan'a takipçilerinden "Paylaştığınız fotoğraflar sanat eseri gibi" yorumları yapıldı.

Arzum Onan'ın güzelliğinin kaynağı belli oldu. .Arzum Onan'ın annesini gören "Güzelliği genetikmiş" demeden edemiyor.