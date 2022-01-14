Beyazıt Öztürk’e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ile Almanya'da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events'ın sahibi Rıza Cerit arasında Avrupa'da sahne programlarının düzenlenmesine dair yapım ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Taraflar arasında imzalanan protokol ile 27 Haziran 2019 tarihinde Beyazıt Öztürk'ün sahne gösterisi işlerinin yönetimi, sponsorluk ve reklam işlerinin geliştirilmesi ve görüşmelerinin yapılmasıyla ilgili Avrupa'nın tüm ülkelerinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar temsilci olarak Riba Events firması atandı. Sözleşmeye göre Beyazıt Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.