Beyazıt Öztürk’e kötü haber! Ünlü şovmenin talebine mahkemeden red!

Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk ile Almanya'da faaliyet gösteren organizasyon firması Riba Events'ın sahibi Rıza Cerit arasında Avrupa'da sahne programlarının düzenlenmesine dair yapım ve sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Taraflar arasında imzalanan protokol ile 27 Haziran 2019 tarihinde Beyazıt Öztürk'ün sahne gösterisi işlerinin yönetimi, sponsorluk ve reklam işlerinin geliştirilmesi ve görüşmelerinin yapılmasıyla ilgili Avrupa'nın tüm ülkelerinde, 31 Aralık 2022 tarihine kadar temsilci olarak Riba Events firması atandı. Sözleşmeye göre Beyazıt Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.
FİRMA ALACAK DAVASI AÇTI
Riba Events firması 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Beyazıt Öztürk'e avukatı Eda Salman aracılığıyla belirsiz alacak davası açtı. Mahkeme, davanın basit yargılama usullerine göre yapılacağını belirterek Rıza Cerit'in istediği Beyazıt Öztürk'ün mal varlığına ihtiyati tedbir konulması talebini reddetti.
'MAĞDURİYETE YOL AÇIYOR ENGELLEYİN'
Beyazıt Öztürk çıkan haberlerin ardından harekete geçerek erişim engeli talebinde bulundu. Öztürk'ün avukatı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine yapılan başvuruda yapılan haberin gerçeği tam olarak yansıtmadığı, bu nedenle mağduriyetlere yol açtığı anlatıldı. İhtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından reddedildiği anlatılan dilekçede engellenemeyecek mağduriyetlerin yaşanacağına dikkat çekildi.
TALEBİ REDDEDİLDİ
Beyazıt Öztürk'ün 30 yıldır toplumun karşısında onuru ve şerefiyle mesleğini icra ettiği belirtilen dilekçede söz konusu haberlerin erişime engellenmesi talep edildi. Erişim engellenmesi hakkında dilekçeyi inceleme altına alan hakimlik ünlü şovmenin talebini reddetti.