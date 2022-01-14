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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Elçin Sangu eski menajerine servet gibi tazminat ödeyecek!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Elçin Sangu eski menajerine servet gibi tazminat ödeyecek!

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, sözleşmeyi feshettiği iddiasıyla eski menajeri Başay Okay’ın açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, Sangu’nun 100 bin dolar ve 2 milyon 378 bin TL’yi yasal faiziyle ödemesine karar verdi

Menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu'nun sözleşmeyi feshettiğini iddia ederek dava açmıştı. Okay, dilekçesinde şunları söyledi:
"Sangu, 31 Aralık 2015 tarihinde noterden ihtarname çekerek sözleşmeyi tek taraflı ve haksız olarak feshetti. Aramızdaki güven ilişkisine dayalı olarak abla şefkatiyle kendisine yaklaştım. 2012'de sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yaptık. Ona iş bulabilmek için bağlantılarımı kullandım, tüm iş sözleşmelerine kefil oldum. Oyunculuk eğitimi verdim. Kendime gelen teklifleri de onunla ilgilenebilmek için kabul etmedim. Ama kendisi onayımı almadan Gaye Sökmen Ajansı'yla görüştü ve sözleşmeyi feshetti. Hem sözleşmeye hem de ahde vefa ilkesine aykırı davrandı."
Okay, 100 bin dolarlık cezai şart ücreti ve bunun yanı sıra mahrum bırakılan kazanç payının hesaplanması talebinde bulunmuştu.

'İTİRAZ EDECEĞİM'
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar açıklandı. Sangu'nun eski menajeri Okay'a cezai şart bedeli olarak 100 bin dolar ve kazanç kaybı için 2 milyon 378 bin TL'yi yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Sangu, "Süreç devam ediyor. Karara itiraz edeceğim" diyerek adliyeden ayrıldı.

'BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK'
Duruşmada beyanda bulunan Elçin Sangu şunları söyledi: "Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak 'Ben sana yetemiyorum' dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bana '100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil' diye mesaj attı. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de kendisidir."

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Elçin Sangu eski menajerine servet gibi tazminat ödeyecek!
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