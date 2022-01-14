Elçin Sangu eski menajerine servet gibi tazminat ödeyecek!

'BİZ AĞLAYARAK AYRILDIK'

Duruşmada beyanda bulunan Elçin Sangu şunları söyledi: "Ben kendim ayrılmak istemedim. Kendisi beni yanına çağırarak 'Ben sana yetemiyorum' dedi ve ayrılmak istedi. Biz ağlayarak ayrıldık. Dosyada buna ilişkin bana attığı bir mesaj bulunuyor. Bana '100 bin TL verirsen çok iyi olur maddi durumum iyi değil' diye mesaj attı. Beni menajer Gaye Sökmen'e eliyle götüren de kendisidir."