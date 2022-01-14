Enis Arıkan: Aşka ihtiyaç duymamak mümkün değil!

"Benden Ne Olur?" filminin başrol oyuncularından Enis Arıkan ile filme hayat veren kitabın yazarı Aslı T. Kızmaz, Sabah TV'ye konuk oldu. "Hata yapmaktan korkarım" diyen Enis Arıkan, "ama hata yapsam da artık yaşım gereği mi bilmiyorum çok umursamadığım bir yere geldim" itirafında bulundu. Aşk hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "ihtiyaç duymamak mümkün değil" dedi. İkili, filmin en'lerini de açıklamayı ihmal etmedi. İşte röportajın detayları…

-Günlerdir, haftalardır beklediğimiz "Benden Ne Olur?" filmi sonunda vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz?

Enis Arıkan: Çok heyecanlıyız. Yaklaşık iki yıl önce çektik filmi. Ben sahnelerimi bile unutmuşum. Filmi izlediğimde inanamadım, silinmiş aklımdan. Salgından dolayı baya bir uzadı. Vizyona giriyoruz çok şükür, o yüzden çok mutluyuz.

Aslı Kızmaz: Aynen Enis'e katılıyorum (gülüyor).

HAZAL'I İZLERKEN MEST OLDUM

-Peki filmde bizi neler bekliyor biraz bahsedebilir miyiz?

E.A.: Hazal'ın (Kaya) oynadığı karakter 20'li yaşlarının sonunda yapmaması gereken bütün hataları yapan, (belki de yapması gereken onu da bilmiyoruz) şahane komik bir karakter. Ben Hazal'ı izlerken mest oldum. Şahane çalışmış, şahane oynuyor. Döktürüyor diyebiliriz. O yüzden seyircinin çok keyif alacağı bir sinema filmi olduğunu düşünüyorum. Tüm ekip de çok iyi görünüyor. O yüzden ben izlediğimde çok mutlu oldu.

A.K.: Benim bu kitabı yazma nedenim; 'normal kadınların da hayatı romanlara konu olabilir'di. Şimdi filmlere konu oluyor. Aslında bu kadar basit çıkış noktalarından çıkıp yarattığım bir karakter. Kendi yaşadığım zorlukları tabii ki de koydum. Sertab benim de, Yasemin sensin de. Hepimiz aynı zorluklarla baş ediyoruz. Sertab'ın en sevdiğim tarafı, hata yapmaktan hiç korkmuyor. Her hatasının da sorumluluğunu ve sonuçlarını kabul ediyor ve bunları bir anı olarak cebine koyup devam ediyor. Bunu yaşamasını sağlayan şahane bir arkadaş grubu, şahane bir ailesi ve şahane bir iç sesi var.