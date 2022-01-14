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Giriş Tarihi: 14.1.2022 14:08 Son Güncelleme: 14.1.2022 14:09

Fenerbahçeli Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe ile romantik gecelerinden paylaştı!

Fenerbahçeli Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe ile romantik gecelerinden paylaştı!

Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini bir bebek ile taçlandıran ve kızları Eda'yı kucaklarına alan çift, paylaştıkları mutluluk pozlarıyla takipçilerini mest ediyor. 33 yaşındaki Mesut Özil son olarak sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile pozuna beğeni ve yorum yağdı...

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Eda adını verdikleri bir kızları var.

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. sık sık aşk dolu paylaşımlarda bulunan çift birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gözler önüne seriyorlar.

33 yaşındaki Mesut Özil son olarak sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Başbaşa akşam yemeğine çıkan ikili sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile pozuna beğeni ve yorum yağdı...

Geçtiğimiz aylarda kendisine yöneltilen "Oyunculuğu özlemediniz mi, yeni bir proje var mı?" sorusuna Gülşe şu yanıtı vermişti: "Hayır şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Annelik görevimi yerine getiriyorum."

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Fenerbahçeli Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe ile romantik gecelerinden paylaştı!
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