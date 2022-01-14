Fenerbahçeli Mesut Özil tescilli güzel eşi Amine Gülşe ile romantik gecelerinden paylaştı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti. Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin Eda adını verdikleri bir kızları var.
Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. sık sık aşk dolu paylaşımlarda bulunan çift birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta gözler önüne seriyorlar.
33 yaşındaki Mesut Özil son olarak sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Başbaşa akşam yemeğine çıkan ikili sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe ile pozuna beğeni ve yorum yağdı...