ATV dizisi Kardeşlerim’de izlediğimiz Gözde Türker’den samimi itiraflar!

Eşinizin sizin için doğru insan olduğunu nasıl anlamıştınız?

Akışta her şey anlaşılıyor. Biz zor sınavlardan da geçtik. Zor dönemler de atlattık ama her zaman birbirimize destek olduk ve beraber aştık. Bunun da değerini biliyoruz. Çünkü emek harcadık. Hasta olduğumda merak ediyor, endişeleniyor, çorbalar yapıyor, neşelendirmeye çalışıyor. Canım bir şey çekerse içi rahat etmiyor, ne olursa olsun yapmak istiyor. Şefkatli ve sevgi dolu. Çok şanslıyım. Gözünden sakınıyor derler ya, öyle işte. Ben de onu çok seviyorum. İyi ki o ve iyi ki biz. En güzel şekilde böyle anlatabilirim.