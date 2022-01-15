Beyaz’a hakimlikten kötü haber

ŞOVMEN Beyazıt Öztürk
ile Almanya
'da faaliyet gösteren bir organizasyon firmasının sahibi Rıza Cerit
arasında Avrupa
'da sahne programlarının düzenlenmesine dair sözleşme imzalandı. Taraflar arasında imzalanan protokole göre Öztürk, organizasyon şirketine yüzde 20 pay verecekti.
ÖZTÜRK'ÜN TALEBİ REDDEDİLDİ
Firma, 31 Aralık 2022 tarihine kadar aralarında sözleşme bulunmasına rağmen sözleşmeyi haksız olarak fesheden Öztürk'e belirsiz alacak davası açtı. Mahkeme davanın basit yargılama usullerine göre yapılacağını belirterek, Öztürk'ün mal varlığına ihtiyati tedbir konulması talebini reddetti. Öztürk çıkan haberlerin ardından harekete geçerek erişim engeli talebinde bulundu. Öztürk'ün avukatı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'ne yapılan başvuruda çıkan haberlerin engellenemeyecek mağduriyetlere sebep olabileceğine dikkat çekildi. Dilekçede ünlü şovmenin yıllardır toplumun karşısında onuruyla, şerefiyle mesleğini icra ettiği belirtildi. Ancak hakimlik ünlü şovmenin talebini reddetti.