Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin ilgi odağı oldu! Romantik kutlama

Aşkları doludizgin devam eden Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.

Son olarak Oğulcan Engin, bugün 23 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Instagram hesabından flu bir fotoğraf paylaşan Engin, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü.



