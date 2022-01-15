Çiçeği burnunda aşıklar Miray Daner ve Oğulcan Engin ilgi odağı oldu! Romantik kutlama

Bir süredir kendisinden 8 yaş küçük oyuncu Miray Daner ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, Daner'in yeni yaşını kutladı. Engin, sevgilisiyle bir fotoğraf paylaştı.
Nikah masasına oturması beklenen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu, iki yıllık ilişkilerini geçtiğimiz temmuz ayında noktalamıştı.
Yalnızlığı kısa süren Engin, son olarak gönlünü oyuncu Miray Daner'e kaptırmıştı.
Ünlü çift, yaklaşık üç ay önce Bebek Hotel'den çıkarken ilk kez el ele objektiflere takılmıştı. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "Güzel gidiyor" yanıtını vermişti.
İlişkilerini gözlerden uzak tutmaya çalışan ikili, bu yaşananların ardından kural bozmuştu.
Bir mekanda birlikte vakit geçiren aşıklar, objektiflere poz vermişti. Daner, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafı 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gözler önüne sermişti.
Aşkları doludizgin devam eden Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, 2022 yılını da birlikte karşılamıştı. Yılbaşı gecesini Engin'in ailesiyle birlikte geçiren çiftten ünlü işletmeci, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşmıştı.
Son olarak Oğulcan Engin, bugün 23 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı. Instagram hesabından flu bir fotoğraf paylaşan Engin, "İyi ki doğdun bebek" notunu düştü.