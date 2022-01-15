Kostüm tartışması büyüyor

OZAN Doğulu
'nun önceki gün gerçekleşen doğum günü partisine katılan isimlerden Ece Seçkin
, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkıcı, İzzet Yıldızhan
'ın son günlerde magazin gündemini meşgul eden kadın sanatçıların sahne kostümlerini iç çamaşarına benzettiği açıklamalara tepki gösterdi: "2022 yılındayız, bu benzetme çok komik. Ben de benzerini giyerek sahneye çıkıyorum. Bu eleştiri değil, kabul etmiyorum." Türkücünün yorumlarını "İzzet Yıldızhan böyle dedi diye yarından itibaren mayo giymem, lütfen" sözleriyle ti'ye alan Seçkin şöyle devam etti: "Rapçilere 'Küfür var, şarkı söylemesin', kadınlara 'Sahneye mayolu kostüm ile çıkmasın' E ne yapalım, ne olsun istiyor?"
ESPRİYLE CEVAP VERDİ
Aynı konuyla ilgili yorum yapan Ozan Doğulu da, "Külotla sahneye çıkılmaz eğer çıkılacak olsaydı ben çıkardım" dedi.
MONTLU GÖNDERME
ÇEKİMLERİ geçtiğimiz gün tamamlanan 'Her Şey Dahil' adlı filmin afiş çekimleri için önceki gün Maslak'ta bir stüdyoda olan Gonca Vuslateri
, gazetecilerle bir araya geldi. İzzet Yıldızhan'ın açıklamasına bir tepki de Vuslateri'den geldi. Muhabirlerden birinin Vuslateri'ye "İzzet Bey'in yanından geliyoruz, giyersiniz" diyerek mont uzatması üzerine ünlü oyuncunun "Böğrüm gözüktü biraz" yanıtını vererek yüzünü kapatması herkesi güldürdü.