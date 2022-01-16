Babası Hakan Ural’dan onay alan Melisa Ural’dan aşk pozu geldi! Melisa sevgilisi Alaattin ile el ele!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. Zehra, annesi ve babasının onayını almasına rağmen ilişkilerine nokta koymuştu.
Zehra'dan ayrılan genç iş insanı hızlı çıktı. Gönlünü bir başka ünlü güzele kaptırdı. Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz ağustos ayında genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Bu aşkı ilk GÜNAYDIN duyurmuştu. Müstakbel damat, artık aileye girdi.
GÖZLERDEN UZAK
Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı. İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü. Gözlerden uzak bir ilişki yürütmek isteyen çift, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı yerlerde buluştuğu konuşuluyordu.
Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenilmişti.
Geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tanışan ve anneden onay alan genç iş insanı, yakın zamanda baba Hakan Ural ile bir araya geldi.
Kadayıfçıoğlu, Ural'ın doğum günü kutlamasına katıldı. Hakan Ural doğum günü paylaşımında müstakbel damadına yer vermeyi ihmal etmedi.
Hakan Ural, hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile üstlendiği "Neler Oluyor hayatta" programında kızı Melisa Ural'ın ilişkisi hakkında konuşmuştu.
Hakan Ural, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti.
Babasından onayı alan Melisa Ural ilk aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Melisa Ural ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun boğaz manzaralı pozu...
Öte yandan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. İkilinin bu nedenle ayrılığı öne sürülmüştü.