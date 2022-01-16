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Giriş Tarihi: 16.1.2022

‘Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik’

Burcu Kıratlı, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanacakları söylenen ünlü oyuncu, konuyla ilgili açıklama yaptı: “Şu an böyle bir durum var ama bekliyoruz. Bizim derdimiz kendimizle. Kavgamız da aşkımız da iki kişilik. Aldatma gibi bir durum söz konusu değil.”

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorularına yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Evet şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik. Birbirimize yaşattığımız ağır bir şey yok. Aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu göreceğiz" diyerek mekandan ayrıldı.
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‘Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik’
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