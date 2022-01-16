Oyuncu Burcu Kıratlı
, önceki akşam Arnavutköy
'de görüntülendi. Eşi Sinan Akçıl
ile ikinci kez boşanmanın eşiğine gelen Kıratlı, gazetecilerin, "Boşanacağınız haberleri doğru mu? Araya üçüncü şahıslar mı girdi? Yoksa bir ihanet mi var?" sorularına yanıt verdi. Güzel oyuncu, "Evet şu an bir boşanma durumu var ama bekliyoruz. Araya giren üçüncü kişiler de oldu. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de kavgamız da aşkımız da iki kişilik. Birbirimize yaşattığımız ağır bir şey yok. Aldatma zaten yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu göreceğiz" diyerek mekandan ayrıldı.