Hande Doğandemir aşkını haykırdı! Onur Tuna ile Hande Doğandemir aşkı belgelendi!

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" ifadelerini kullanmıştı.