Hande Doğandemir aşkını haykırdı! Onur Tuna ile Hande Doğandemir aşkı belgelendi!

Şimdilerde 'Annemizi Saklarken' adlı dizide rol alan Hande Doğandemir'in yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu söylenen oyuncunun telefon kılıfındaki fotoğraf detay, aşk iddialarını güçlendirmişti.
Peş peşe karavan pozlarını yayınlanan Hande Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta görünen kişinin Onur Tuna olduğu iddia edildilmişti.
Son olarak yakışıklı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına ünlü güzelin kalp emojisiyle yorum yapması dikkatleri üstüne çekti.
Çiçeği burnunda çiftlerden Tuna da sevgilisinin kalpli yorumuna yine kalp emojisiyle yanıt verdi. İkili, böylece aşklarını ilan etmiş oldu.
YAĞIZCAN KONYALI İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Öte yandan Hande Doğandemir geçtiğimiz aylarda da 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş küçük oyuncu Yağızcan Konyalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Hande Doğandemir, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" ifadelerini kullanmıştı.