Hülya Avşar doğal hayata kaçtı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar
, geçtiğimiz günlerde yeni bir reklam filminde rol aldı. Bir yatak firmasının yüzü olan sanatçı, tropik yağmur ormanlarında yetişen, dünyanın en doğal lifi olan 'kapok'un kullanıldığı yeni ürünü tanıttı. Her zaman doğallığa vurgu yapan Avşar, bunu bir kez daha ekrana taşıdı.
Ünlü şarkıcı, doğanın konfor ve huzurunu aramak için kaçtığı köy hayatının günlük işlerinde yaşadığı zorluklarla mücadele ederken doğal olana ulaşmanın zannedildiği kadar kolay olmadığına değindi. Avşar, inek sağmaya, tavukların arasından kümese girip yumurta toplamaya çalıştı. Ardından da toprağı çapalamaya çalıştı. Bu sırada karışışında rol alan teyzenin söylediği "Tenis raketi sallamaya benzemiyor tabii" diyerek espri yapması da izleyicinin sempatisini topladı.
Hülya Avşar, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen ile.