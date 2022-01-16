Kuruluş Osman’ın Gündüz Bey’i Emre Basalak: Seyirci bana kızgın ama dizi çok güzel gidiyor...

NESLİM GÜNGEN: ŞARKICILIĞI HOBİ AMAÇLI YAPIYORUM

13 yaşından beri güzellik kozmetik sektöründeyim. Türkiye genelinde 48 şubem var. Hobi olarak da şarkı çıkarmak istedim. Çok iddialı değilim.

Geçtiğimiz temmuzda Sinan Akçıl'la Mecburum Sana adlı şarkımı çıkardık. Şimdi de Seyyal Taner'in Şiirimin Dili'ni piyasaya sürdük. 90'ları Z kuşağına sevdirmeyi amaçlıyorum.

Sahneye çıkmak gibi bir hedefim yok. Sektörde kendi adıma rol model olduğumu düşünüyorum. Şarkı söylemek hobim. Eleştiriye çok açığım. Çıkmamış 3 şarkım daha var. İstediğim şeyi yapıyorum.

Gelecek Neslim diye bir projem var, 1000'e yakın kadına istihdam sağlıyorum. O kadınların kendilerini keşfetmelerini istiyorum.



CEVHER AKSOY: SELAMİ ŞAHİN'LE AYNI HAVAYI SOLUMAK ÇOK KIYMETLİ

90'ları çok sevenlerdenim.

10 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvarda okudum.

Ajda Pekkan'la 3 yıl vokal çalıştım. Selami Şahin'le de 3 yıldır çalışıyoruz. Kendisi büyük bir okul. Aynı havayı solumak bile çok kıymetli.

Yaza güzel bir şarkı yapacağım. Yeni jenerasyonda dans olmaz olmaz.

Son şarkım Kal Yanımda'yı geçen kasım ayında yazdım.

Kendi müziğimizi yapıp kültür mirasımızı dünyaya yansıtmak istiyorum. Kendi konserlerimde 90'lar da söylüyorum türkü ve sanat müziği de.

Oyunculuk eğitimim de var. Ekranda da olmak istiyorum.



VAROL YAŞAROĞLU: BANA HEP 'ÇİZER OLURSAN AÇ KALIRSIN' DERLERDİ

Üçüncü sinema filmi Karl Şakir Geri Dönüşüm'ü hazırlıyoruz. Kral Şakir'in en büyük başarısı kitaplar. Pandemide ilk baskı 200 bin adet basıldı.

Dizi olarak yayınlanan Kral Şakir iki boyutlu basit bir anlatım ama sinemada üç boyutlu modellemeler yapılıyor. Bu konuda iyiyiz. Her filmde tekniği geliştiriyoruz. Filmimiz rekor kırdı, Buz Devri'ni geçtik.

Sadece eğlence değil, Birleşmis Milletler Kalkınma Programı bizimle temasa geçti. 2022 takvimi çıkardık. 17 küresel amaç ve bunu her sayfada vurgulayan bir espri var.

İnşaat mühendisiyim ama çocukluğumdan beri çizgi film yapacağım derdim. Bana hep 'Çizer olursan aç kalırsın' derlerdi. Öyle olmadı. Metaverse'lerin konuşulduğu dönemde herkes bu alana yöneliyor.

Bana 'Çocukları bu alana nasıl yönlendirelim?' diye soruyorlar. Onlara anlatıyorum. Çok güzel şeyler çizip gönderiyorlar. Benim zamanımda ilgi azdı, şimdi herkes sanatçı.