Arpacı’nın evini soyan hırsıza 7 yıl ceza

2019
'DA
meydana gelen olayda, gece vakti 4 hırsız, oyuncu Ömür Arpacı
'nın evine girmek için harekete geçti. Ünlü oyuncunun evinin kapısını zorlayarak içeri giren Cem Ö
., Salih Ö., Seyithan K
. ve Yusuf K., evdeki çok sayıda değerli eşyayı çalmak için işe koyuldu. Hırsızlar, çok sayıda altın ve mücevheri toplarken, Arpacı'ya ait aracın anahtarlarını da alarak kaçtı. Olaydan 1 hafta sonra hırsızlardan Cem Ö. yakalandı.
DİĞER ÜÇ SANIK BERAAT ETTİ
Soruşturma kapsamında 4 şahıs hakkında 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Mala zarar verme' ve 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru H.E., olay günü çalıntı olduğu bildirilen araçla ilgili çalışma yaparken gri bir araç gördüklerini, sanık Cem'i tam araca binecekken yakaladıklarını söyledi. Mahkeme Cem Ö.'nün üzerine atılı üç ayrı suçtan toplamda 7 yıl 4 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Diğer 3 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatlarına karar verilmesini istedi.