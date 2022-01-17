Gülse Birsel ve Gupse Özay’dan güldüren paylaşım! Dolgu ve botoks yaptırıp “doğalız” diyenleri fena tiye aldılar!

Pandemide sosyal medya hesaplarından oldukça aktif olan Gülse Birsel ve Gupse Özay çektikleri videolarla çok konuşuldu. Birbirlerine meydan okumaları, hayat verdikleri tiplemeler çok sevilen ikili yin bomba bir video ile takipçilerini güldürmeyi başardı.
'Gülseren' tiplemesiyle paylaşımda bulunan Gülse Birsel'e, oyuncu arkadaşı Gupse Özay'dan da yanıt geçikmedi. 'Gurbet' olarak paylaşımda bulunan Gupse Özay "Bu kadınlar bizi ele geçirdi" dedi.
Gülse Birsel'in botokslu çağrısına Gupse Özay'dan cevap gecikmedi | Video