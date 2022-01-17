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Giriş Tarihi: 17.1.2022 11:25 Son Güncelleme: 17.1.2022 12:10

Gülse Birsel ve Gupse Özay'dan güldüren paylaşım! Dolgu ve botoks yaptırıp “doğalız” diyenleri fena tiye aldılar!

Gülse Birsel ve Gupse Özay’dan güldüren paylaşım! Dolgu ve botoks yaptırıp “doğalız” diyenleri fena tiye aldılar!

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile takipçilerini güldürdü. Gülse Birsel, yüzlerine dolgu ve botoks yaptırıp “doğal” olduğunu iddia edenleri tiye aldı. 'Gülseren' tiplemesiyle paylaşımda bulunan Gülse Birsel'e, oyuncu arkadaşı Gupse Özay'dan da yanıt geçikmedi. 'Gurbet' olarak paylaşımda bulunan Gupse Özay "Bu kadınlar bizi ele geçirdi" dedi. İşte komedi denince akla gelen ünlü kadın oyunculardan Gülse Birsel ve Gupse Özay'ın ilgi odağı olan videoları...

Pandemide sosyal medya hesaplarından oldukça aktif olan Gülse Birsel ve Gupse Özay çektikleri videolarla çok konuşuldu. Birbirlerine meydan okumaları, hayat verdikleri tiplemeler çok sevilen ikili yin bomba bir video ile takipçilerini güldürmeyi başardı.

Komedi denince akla gelen ünlü kadın oyunculardan Gülse Birsel ve Gupse Özay bu defa, yüzlerine dolgu ve botoks yaptırıp "doğal" olduğunu iddia edenleri tiye aldı.

'Gülseren' tiplemesiyle paylaşımda bulunan Gülse Birsel'e, oyuncu arkadaşı Gupse Özay'dan da yanıt geçikmedi. 'Gurbet' olarak paylaşımda bulunan Gupse Özay "Bu kadınlar bizi ele geçirdi" dedi.

Gülse Birsel'in botokslu çağrısına Gupse Özay'dan cevap gecikmedi | Video

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Gülse Birsel ve Gupse Özay'dan güldüren paylaşım! Dolgu ve botoks yaptırıp “doğalız” diyenleri fena tiye aldılar!
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